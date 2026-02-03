Посол Азербайджана встретился с министром экономики и финансов Марокко - ФОТО

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Королевстве Марокко Назим Самадов встретился с министром экономики и финансов Королевства Марокко Надией Фаттах Алауи.

В ходе встречи обсуждались текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Марокко в экономической и финансовой сферах. Стороны обменялись мнениями по вопросам расширения экономических и торговых связей, а также туризма, возможностей для взаимных инвестиций, а также сотрудничества на международных и региональных экономических платформах.

На встрече было подчеркнуто, что дальнейшее расширение договорно-правовой базы имеет особое значение для дальнейшего развития сотрудничества, и в этой связи обсуждались вопросы реализации Конвенции об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении подоходного налога, подписанной в 2018 году, а также завершение и подписание проекта Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций.

В ходе беседы также была отмечена важность взаимных визитов и совместных проектов в укреплении отношений между двумя странами. Посол Н. Самадов пригласил министра Н. Фаттах Алауи посетить нашу страну в связи с проведением в Баку в июне этого года ежегодных собраний Группы Исламского банка развития 2026 года и подчеркнул, что в рамках этого визита могут быть проведены как двусторонние встречи, так и подписаны соглашения между двумя странами. Министр приняла приглашение.