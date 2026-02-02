Сына кронпринцессы Норвегии арестовали по подозрению в 38 преступлениях - ОБНОВЛЕНО

Старший сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, Мариус Борг Хёйби, арестован по подозрению в причинении телесных повреждений, угрозах холодным оружием и нарушении запрета на приближение.

Об этом сообщает Associated Press (AP).

Полиция запросила содержание под стражей на четыре недели из-за риска совершения новых преступлений.

Сын кронпринцессы предстанет перед окружным судом Осло во вторник 3 февраля. Он обвиняется по 38 пунктам, включающим изнасилования, угрозы убийством и незаконный оборот наркотических веществ. В случае признания Хёйби виновным ему грозит до 16 лет лишения свободы, отметил The Straits Times.

Хёйби, как пишет AP, находится под пристальным вниманием с тех пор, как в 2024 году его неоднократно задерживали по обвинениям в разных правонарушениях. Осенью того же года он признался в совершении нападения на свою девушку, подчеркнув, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Другие обвинения Хёйби отрицал.

В 2025 году ему предъявили обвинения в четырех изнасилованиях, которые были совершены в период с 2018 по 2024 год.

Мариус Борг Хёйби - старший сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит от предыдущих отношений. Он не претендует на престол и не имеет титулов, в отличие от двух других детей, рожденных в браке с королем Хоконом - принцессы Ингрид Александры и принца Сверре Магнуса.

В 2018 году у 52-летней кронпринцессы была диагностирована редкая форма легочного фиброза. Это хроническое заболевание, вызывающее рубцевание легких и приводящее к снижению потребления кислорода.

В 2025 году Метте-Марит отошла от выполнения официальных обязанностей. Осенью ее состояние ухудшилось, и королевская семья сообщила о возможной пересадке легких.

Полиция Осло задержала сына кронпринцессы Норвегии Мариуса Борга Хёйби по нескольким новым обвинениям.

Об этом сообщило издание Trondheim24.

"Полиция Осло может подтвердить, что Мариус Борг Хёйби был арестован вечером в воскресенье по обвинению в нанесении телесных повреждений, угрозах холодным оружием и нарушении запретительного ордера суда", - приводит издание комментарий представителя полиции Андреаса Кружевски.

Полиция потребовала у суда заключить Хёйби под стражу на четыре недели, аргументируя это опасностью повторных правонарушений. Детали инцидента не приводятся. О задержании стало известно за день до начала судебных слушаний по нашумевшему делу о предполагаемом сексуальном насилии со стороны Хёйби в отношении четырех разных женщин.

Дело против представителя королевской семьи началось в 2024 году и постепенно обрастало новыми эпизодами. Хёйби отрицает обвинения в сексуальном насилии, но признавал во время следствия, что применял физическое насилие против одной из жертв под влиянием наркотиков. Помимо насильственных преступлений, ему вменяются в вину угрозы убийством и нарушения законодательства об обороте наркотических средств. Как ожидается, суд против Хёйби начнется в Осло во вторник.

Источник: ТАСС