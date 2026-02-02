 Сына кронпринцессы Норвегии арестовали по подозрению в 38 преступлениях - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
В мире

Сына кронпринцессы Норвегии арестовали по подозрению в 38 преступлениях - ОБНОВЛЕНО

First News Media23:03 - 02 / 02 / 2026
Сына кронпринцессы Норвегии арестовали по подозрению в 38 преступлениях - ОБНОВЛЕНО

Старший сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, Мариус Борг Хёйби, арестован по подозрению в причинении телесных повреждений, угрозах холодным оружием и нарушении запрета на приближение.

Об этом сообщает Associated Press (AP).

Полиция запросила содержание под стражей на четыре недели из-за риска совершения новых преступлений.

Сын кронпринцессы предстанет перед окружным судом Осло во вторник 3 февраля. Он обвиняется по 38 пунктам, включающим изнасилования, угрозы убийством и незаконный оборот наркотических веществ. В случае признания Хёйби виновным ему грозит до 16 лет лишения свободы, отметил The Straits Times.

Хёйби, как пишет AP, находится под пристальным вниманием с тех пор, как в 2024 году его неоднократно задерживали по обвинениям в разных правонарушениях. Осенью того же года он признался в совершении нападения на свою девушку, подчеркнув, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Другие обвинения Хёйби отрицал.

В 2025 году ему предъявили обвинения в четырех изнасилованиях, которые были совершены в период с 2018 по 2024 год.

Мариус Борг Хёйби - старший сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит от предыдущих отношений. Он не претендует на престол и не имеет титулов, в отличие от двух других детей, рожденных в браке с королем Хоконом - принцессы Ингрид Александры и принца Сверре Магнуса.

В 2018 году у 52-летней кронпринцессы была диагностирована редкая форма легочного фиброза. Это хроническое заболевание, вызывающее рубцевание легких и приводящее к снижению потребления кислорода.

В 2025 году Метте-Марит отошла от выполнения официальных обязанностей. Осенью ее состояние ухудшилось, и королевская семья сообщила о возможной пересадке легких.

17:45

Полиция Осло задержала сына кронпринцессы Норвегии Мариуса Борга Хёйби по нескольким новым обвинениям.

Об этом сообщило издание Trondheim24.

"Полиция Осло может подтвердить, что Мариус Борг Хёйби был арестован вечером в воскресенье по обвинению в нанесении телесных повреждений, угрозах холодным оружием и нарушении запретительного ордера суда", - приводит издание комментарий представителя полиции Андреаса Кружевски.

Полиция потребовала у суда заключить Хёйби под стражу на четыре недели, аргументируя это опасностью повторных правонарушений. Детали инцидента не приводятся. О задержании стало известно за день до начала судебных слушаний по нашумевшему делу о предполагаемом сексуальном насилии со стороны Хёйби в отношении четырех разных женщин.

Дело против представителя королевской семьи началось в 2024 году и постепенно обрастало новыми эпизодами. Хёйби отрицает обвинения в сексуальном насилии, но признавал во время следствия, что применял физическое насилие против одной из жертв под влиянием наркотиков. Помимо насильственных преступлений, ему вменяются в вину угрозы убийством и нарушения законодательства об обороте наркотических средств. Как ожидается, суд против Хёйби начнется в Осло во вторник.

Источник: ТАСС

Сына кронпринцессы Норвегии арестовали по подозрению в 38 преступлениях - ОБНОВЛЕНО

Москва и Кабул обсуждают привлечение трудовых мигрантов из Афганистана

Рейтинг Трампа упал до нового минимума

