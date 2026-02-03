Австралия ввела санкции против иранских граждан и предприятий

Австралия ввела санкции против 20 иранских граждан, включив в список представителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

Об этом сообщается в заявлении главы МИД страны Пенни Вонг.

"Правительство Австралии вводит дополнительные санкции против <…> 20 иранских граждан и 3 предприятий. В новый список вошли высокопоставленные представители Корпуса стражей исламской революции Ирана, причастные к угнетению иранского народа, жестокому подавлению внутренних протестов и угрозам жизни как внутри, так и за пределами Ирана", - сказала Вонг, отметив, что ранее австралийские власти признали КСИР государственным спонсором терроризма (27 ноября 2025 года).

Министр также сообщила, что всего Австралия ввела санкции в отношении более чем 300 иранских граждан и предприятий.