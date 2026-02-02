Семейная драма в Баку: девочка ранила отца ножом, защищая мать

В Низаминском районе Баку мужчина получил ножевое ранение.

По информации Teleqraf, конфликт разгорелся в квартире на улице Исмаила Мамедова.

По предварительным данным, 46-летний Руфат Ариф оглы Гашимов в ходе ссоры избил свою супругу. В ответ на это их 15-летняя дочь нанесла отцу ножевое ранение.

Пострадавший с колото-резаным ранением грудной клетки был доставлен в Сабунчинский медицинский центр, где ему провели операцию.

Сотрудники 24-го отделения полиции Низаминского РУП ведут расследование инцидента.