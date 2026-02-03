Пострадавший сотрудник «Азеригаза» поделился деталями инцидента - ВИДЕО

Сотрудник производственного объединения «Азеригаз», предположительно избитый отцом и сыном после вызова на дом, рассказал подробности произошедшего.

Как сообщает Xəzər TV, пострадавший — сотрудник «Азеригаз» Музаффар Музаффаров — заявил, что ранее не имел каких-либо конфликтов с данной семьей. По его словам, в день инцидента Интигам Хыдыров пригласил его по указанному адресу для разъяснения вопроса, связанного с задолженностью.

По утверждению Музаффарова, после его прибытия к разговору подключился отец Интигама Хыдырова, который начал выражаться нецензурно. Сотрудник отметил, что сообщил о том, что общается непосредственно с его сыном. В этот момент, по его словам, сын схватил его за руку и отвел в сторону, после чего оба мужчины нанесли ему удары, повалив на землю.

Музаффар Музаффаров также сообщил, что после избиения отец и сын покинули место происшествия, оставив его в тяжелом состоянии. По его словам, помощь ему оказали соседи, а затем, в связи с ухудшением самочувствия, он был вынужден обратиться в службу экстренной медицинской помощи по номеру 103.

Кроме того, другой сын обвиняемого в инциденте — Ровшан Хыдыров, проживающий неподалеку, сообщил, что на протяжении длительного времени находится в конфликтных отношениях с отцом и братом.

Подробнее в видеоматериале.