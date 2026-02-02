 Эмин Амруллаев встретился с министром образования Саудовской Аравии | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Эмин Амруллаев встретился с министром образования Саудовской Аравии

First News Media23:00 - 02 / 02 / 2026
Эмин Амруллаев встретился с министром образования Саудовской Аравии

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев в рамках визита в Королевство Саудовская Аравия провел встречу с министром образования этой страны Юсифом бин Абдуллой аль-Биньяном.

Об этом Э.Амруллаев сообщил на своей странице в соцсети X.

В ходе встречи были подробно обсуждены вопросы сотрудничества между двумя странами в сферах высшего и профессионального образования, а также инициативы, реализация которых планируется в ближайшей перспективе.

Поделиться:
204

Актуально

Xроника

В Абу-Даби состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом ОАЭ - ФОТО

Xроника

Азербайджан и ОАЭ подписали документы о сотрудничестве в сферах обороны и ...

В мире

Баку ждёт похолодание и снег

В мире

ЕС утвердил полный отказ от российского газа

Общество

Семейная драма в Баку: девочка ранила отца ножом, защищая мать

Скончался профессор Масуд Мамедов

Эмин Амруллаев встретился с министром образования Саудовской Аравии

В Азербайджане обнаружено тело полковника

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

В Баку ликвидирован объект незаконного строительства - ВИДЕО

По делу о нападении на сына народного артиста в Баку задержан один человек - ОБНОВЛЕНО

В Бешбармаге обнаружен караван-сарай - ФОТО

Семейная трагедия: что известно о супруге мужчины, покончившего с собой

Последние новости

У Джеффри Эпштейна оказались фрагменты кисвы Каабы - шокирующие детали документов DOJ

Сегодня, 00:00

Семейная драма в Баку: девочка ранила отца ножом, защищая мать

02 / 02 / 2026, 23:40

Скончался профессор Масуд Мамедов

02 / 02 / 2026, 23:20

Сына кронпринцессы Норвегии арестовали по подозрению в 38 преступлениях - ОБНОВЛЕНО

02 / 02 / 2026, 23:03

Эмин Амруллаев встретился с министром образования Саудовской Аравии

02 / 02 / 2026, 23:00

В Азербайджане обнаружено тело полковника

02 / 02 / 2026, 22:40

За избиение сына народного артиста задержаны ещё 2 человека

02 / 02 / 2026, 22:16

Теймур Раджабов может быть исключен из рейтинга ФИДЕ

02 / 02 / 2026, 22:00

Лейла Алиева представила новое стихотворение

02 / 02 / 2026, 21:41

Между SOCAR и Yokogawa Europe B.V. подписан меморандум о взаимопонимании

02 / 02 / 2026, 21:20

Москва и Кабул обсуждают привлечение трудовых мигрантов из Афганистана

02 / 02 / 2026, 21:07

Азербайджан и ОАЭ подписали документы о сотрудничестве в сферах обороны и энергетики

02 / 02 / 2026, 20:49

В Абу-Даби состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом ОАЭ - ФОТО

02 / 02 / 2026, 20:27

«Карабах» приобрел Жереми Гнали - ВИДЕО

02 / 02 / 2026, 20:15

Экс-глава района: Меня никуда не вызывали и показаний я не давал

02 / 02 / 2026, 20:00

Рейтинг Трампа упал до нового минимума

02 / 02 / 2026, 19:47

Арестован набравший за последние дни большую популярность TikTok-блогер Velizar

02 / 02 / 2026, 19:40

Британия ввела санкции против главы МВД Ирана

02 / 02 / 2026, 19:30

Заслуженная артистка: После избиения сына неизвестные стучат в дверь моего дома — это меня очень пугает

02 / 02 / 2026, 19:15

Баку ждёт похолодание и снег

02 / 02 / 2026, 19:00
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48