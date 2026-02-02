 Теймур Раджабов может быть исключен из рейтинга ФИДЕ | 1news.az | Новости
Спорт

Теймур Раджабов может быть исключен из рейтинга ФИДЕ

First News Media22:00 - 02 / 02 / 2026
Теймур Раджабов может быть исключен из рейтинга ФИДЕ

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) может исключить из своего рейтинга одного из ведущих азербайджанских гроссмейстеров Теймура Раджабова.

Как передает İdman.Biz, Раджабов может не попасть в рейтинг ФИДЕ по классическим шахматам уже в следующем, мартовском списке.

Дело в том, что международная федерация исключает из своего рейтинга шахматистов, на протяжении года не проведших ни одной официальной партии с классическим контролем времени, которая зафиксирована ФИДЕ. Последний раз Раджабов провел официальные партии с классическим контролем времени в феврале прошлого года, что отражено в рейтинге ФИДЕ от 1 марта 2025 года (шесть партий). Тогда Теймур сыграл в чемпионате Азербайджана, где дошел до полуфинала и уступил Рауфу Мамедову.

Как известно, в предстоящем чемпионате Азербайджана, который стартует 6 февраля, Теймур Раджабов также участия не примет. Если до конца февраля он не проведет ни одной рейтинговой партии, то получит статус неактивного шахматиста. Классический рейтинг Раджабова сейчас составляет 2692 и в таком виде будет заморожен. При этом в рейтингах по рапиду и блицу Раджабов продолжит присутствовать, так как он периодически выступает в турнирах с быстрым контролем времени.

