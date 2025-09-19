 AZAL пополнил флот новым самолетом Airbus A320neo - ФОТО | 1news.az | Новости
Общество

AZAL пополнил флот новым самолетом Airbus A320neo - ФОТО

First News Media14:32 - Сегодня
AZAL пополнил флот новым самолетом Airbus A320neo - ФОТО

Azerbaijan Airlines (AZAL), входящая в состав AZCON Holding, в рамках долгосрочной стратегии модернизации флота ввела в эксплуатацию новый пассажирский самолёт Airbus A320neo.

Об этом сообщает пресс-служба ЗАО.

Новый лайнер обеспечит пассажирам повышенный комфорт, позволит авиакомпании повысить операционную эффективность и сократить воздействие на окружающую среду.

Современный салон и комфорт

Новый Airbus A320neo оснащен современным интерьером и широкими возможностями для обеспечения комфорта пассажиров. На борту создана приятная и комфортная атмосфера, предлагающая удобные условия путешествия как для бизнес-, так и для эконом-класса. Во время полета пассажиры могут пользоваться бортовой системой развлечений и с интересом проводить время в пути.

Одним из главных преимуществ нового самолета является высокоскоростной интернет. Пассажиры бизнес-класса и участники программы «AZAL Miles» с определенным статусом могут пользоваться Wi-Fi бесплатно.

Стратегическое значение

Введение нового Airbus A320neo станет важным этапом в развитии AZAL. Эти самолеты помогут снизить эксплуатационные издержки, укрепить позиции авиакомпании на рынке региональных перевозок и усилить роль Баку как авиационного узла между Европой и Азией.

«Модернизация флота — одно из ключевых направлений нашей стратегии. Новый Airbus A320neo позволят нам предложить пассажирам ещё более высокий уровень сервиса и комфорта, а также сделать перелёты более экологичными», — отметил президент AZAL Самир Рзаев.

Уже в начале октября авиакомпания планирует принять ещё один Airbus A320neo. В целом до 2032 года AZAL намерена пополнить флот более чем 30 новыми самолётами. Для просмотра видеоматериала о мероприятии, посвящённом прибытию нового самолёта, пройдите по ссылке.

AZAL удостоена престижного рейтинга Skytrax 4 Stars и неоднократно признавалась победителем премии World Airline Awards как «Лучшая региональная авиакомпания в Центральной Азии и СНГ».

Являясь членом IATA, авиакомпания реализует стратегию, основанную на развитии маршрутной сети, цифровых инновациях и повышении комфорта пассажиров. Эксплуатируя современный парк воздушных судов, соответствующих стандартам ICAO, и предлагая пассажирам высокий уровень сервиса на постоянно расширяющейся маршрутной сети, авиакомпания укрепляет позиции Азербайджана в мировой авиации.

Устойчивое развитие — ключевой элемент стратегии AZAL. Авиакомпания присоединилась к Глобальному договору ООН, публикует обязательства в области ESG, а также участвует в программах IATA CO₂ Connect и IEnvA, что подтверждает репутацию AZAL как ответственного и надежного партнера в международной авиации.

