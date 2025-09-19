В Азербайджане 78-летняя пенсионерка стала студенткой - ВИДЕО

78-летняя Хиджрат Юсифова поступила в Ордубадский профессиональный лицей.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Təhsil TV, она будет обучаться по специальности «ковроткачество».

Х.Юсифова, родившаяся в 1946 году в городе Ордубад, имеет 5 детей, 12 внуков и 12 правнуков. Она 25 лет проработала на Ордубадском шелковом комбинате.

Отметим, что в профессиональные учебные заведения поступили 27 021 человек.

Средний возраст абитуриентов составил 21 год, самый молодой - 13 лет, а самый пожилой - 78 лет.