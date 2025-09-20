 В воскресенье ожидаются периодические дожди | 1news.az | Новости
В воскресенье ожидаются периодические дожди

First News Media18:10 - Сегодня
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье, 21 сентября.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, местами будут идти периодические дожди. Северо-западный ветер временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 15–18, днем — 18–20 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 761 до 766 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность — 70–80 %.

В регионах Азербайджана местами прогнозируются грозы и кратковременные дожди, местами – интенсивные ливни и град, в горах – снег. В некоторых местах будет наблюдаться туман. Западный ветер местами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 13–16, днем — 16–20 градусов тепла; в горах: ночью — 0–5, днем — 5–8 градусов тепла.

