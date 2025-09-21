 Крупное американское издание разрешило журналистам использовать ИИ в работе | 1news.az | Новости
Крупное американское издание разрешило журналистам использовать ИИ в работе

First News Media23:28 - 21 / 09 / 2025
Крупное американское издание разрешило журналистам использовать ИИ в работе

Издание Business Insider разрешило своим журналистам использовать искусственный интеллект (ИИ) для создания черновиков статей.

Об этом сообщает информационный бюллетень Status, посвященный медиаиндустрии.

При этом издание, вероятно, не будет уведомлять читателей об использовании ИИ. Это делает Business Insider одним из первых крупных СМИ, официально разрешивших столь широкое применение данной технологии.

Однако издание подчеркивает, что конечный продукт должен быть собственной работой журналиста, и что журналисты несут полную ответственность за материалы, опубликованные под их именем.

Источник: Gazeta.Ru

