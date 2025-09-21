Трамп признался, что в детстве мечтал о Ferrari

Президент США Дональд Трамп признался, что в детстве мечтал о покупке автомобиля марки Ferrari, но теперь любит американские машины.

«Я всегда хотел иметь Ferrari... В действительности у меня была Ferrari некоторое время. Теперь я покупаю американское. Я люблю американские машины», — ответил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Ранее Трамп на фоне слухов о проблемах со здоровьем заявил, что никогда в жизни не чувствовал себя лучше, чем сейчас.

