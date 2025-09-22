Azercell предоставляет своим абонентам 3-месячную бесплатную подписку на «Wolt+»

Azercell запускает новую кампанию, предлагая своим клиентам больше удобства и дополнительные возможности при оформлении повседневных заказов.

В рамках этой инициативы абоненты смогут пользоваться бесплатной подпиской «Wolt+» в течение трёх месяцев.

Подписка «Wolt+» предоставляет абонентам Azercell бесплатную доставку из ресторанов и магазинов, 10% скидку на заказы «take away» и доступ к эксклюзивным предложениям, делая повседневные заказы более удобными и выгодными.

Для подключения достаточно перейти по баннеру «Wolt+» в приложении Azercell и активировать промокод.

На правах рекламы