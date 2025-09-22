 На этих улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта - ФОТО | 1news.az | Новости
Общество

На этих улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта - ФОТО

First News Media08:20 - Сегодня
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

5. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

6. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

7. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

8. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

9. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

10. Улица Кёроглу Рахимова, от улицы Мирзы Гадима Иравани в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

11. Улица Кёроглу Рахимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

12. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

13. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

14. Проспект Бабека, в направлении центра;

15. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова.

270

