 Армения на пороге Четвёртой Республики: Стратегия «Гражданского договора» и контуры будущего | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Точка зрения

Армения на пороге Четвёртой Республики: Стратегия «Гражданского договора» и контуры будущего

First News Media11:43 - Сегодня
Армения на пороге Четвёртой Республики: Стратегия «Гражданского договора» и контуры будущего

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор,

Чрезвычайный и Полномочный посол,

руководитель кафедры Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

На 7-м съезде правящей партии Армении «Гражданский договор» премьер-министр Никол Пашинян озвучил амбициозную стратегическую повестку, в центре которой — формирование Четвёртой Республики.

Среди приоритетов — новая Конституция и курс на добрососедские отношения.

Этот курс знаменует собой не просто очередной политический цикл, а попытку глубокой институциональной трансформации, включающей принятие новой Конституции, переосмысление внешней политики и усиление внутреннего суверенитета. Происходящее безусловно представляет для Азербайджана интерес с точки зрения мирного процесса, перспектив подписания мирного соглашения после выполнения Арменией принятых на себя обязательств.

Четвёртая Республика как новая политико-правовая парадигма

Понятие Четвёртой Республики в армянском контексте — это не просто смена политического режима, а формирование нового общественного договора. Оно подразумевает, прежде всего, перезагрузку конституционных основ, включая перераспределение ветвей власти, возможно, пересмотр статуса парламента и президента, усиление систем сдержек и противовесов, устранение территориальных претензий к Азербайджану. Другое необходимое условие - народная легитимация изменений, партия намерена обратиться к гражданам на парламентских выборах 2026 года за продлением мандата, а затем инициировать процесс подготовки и принятия новой Конституции через всенародный референдум. Это подчёркивает стремление к институциональной стабильности через демократические процедуры.

Партии «Гражданского договора» предстоит осуществить политическую подготовку к конституционной реформе: запустить общественное обсуждение будущей Конституции, сформировать экспертные платформы; обеспечить инклюзивность процесса путем вовлечения оппозиции, диаспоры, гражданского общества; подготовиться к референдуму с соблюдением всех процедур прозрачности и легитимности. Это в условиях имеющегося гражданского противостояния представляется, на наш взгляд, не таким уж простым делом.

Суверенитет и территориальная целостность: ставка на международное право

Армения провозглашает неизменной своей целью сохранение неприкосновенности международно признанных 29.743 кв. км территории, ссылаясь на Алма-Атинскую декларацию 1991 года как основу признанных границ бывших республик СССР. Это заявление одновременно подчёркивает приверженность международному праву как базовому принципу суверенитета и сигнализирует о стремлении к институционализации территориального вопроса, чтобы исключить внешние претензии и внутренние сомнения относительно границ.

Выдвинута задача реализовать мандат по установлению мира и добрососедства с соседями, закрепив эти принципы институционально на основе уважения суверенитета и международно признанных границ. Как же долго мы убеждали их в необходимости этого…

«Гражданский договор» подчёркивает приверженность политике добрососедства, основанной на: 1) уважении суверенитета, 2) признании международных границ, 3) создании институциональных механизмов мира.

Это подразумевает возможные шаги в сторону заключения договоров с соседями (в первую очередь с Азербайджаном и Турцией), которые будут юридически фиксировать принципы ненападения и взаимного признания (в случае с Арменией, естественно, Устава ООН и Хельсинкского Заключительного акта 1975 года недостаточно).

Внешняя политика: между ЕС и Россией

Пашинян обозначил курс на сбалансированную внешнюю политику, где приоритет отдается двум направлениям: 1) интеграции с Европейским союзом: активизация усилий в этом направлении — знак ориентации на демократические стандарты, экономическое развитие и политическую модернизацию. В целях внешнеполитического лавирования Армения будет стремиться к углублению диалога с ЕС через технические и политические переговоры по программам сближения, развитие инфраструктурных и цифровых проектов; 2) сохранению отношений с Россией: премьер-министр охарактеризовал их как проходящие через фазу трансформации, однако подчеркнул, что этот процесс носит конструктивный характер. Поддержание прагматичного диалога с Россией: пересмотр формата сотрудничества в оборонной сфере, участие в обновлении повестки армяно-российских отношений. Сохранение военно-технического сотрудничества и политического диалога с Москвой остаётся, по мнению Еревана, важным элементом региональной стабильности.

На съезде Никол Пашинян заявил, что Армения пойдет по пути укрепления отношений с Россией, которые находятся на этапе трансформации. «Мы наладили военно-техническое сотрудничество со многими странами, одновременно продолжая взаимодействовать с Российской Федерацией, важность отношений с которой трудно переоценить. Отношения с Россией находятся на этапе трансформации. Позвольте выразить мнение, что это конструктивная трансформация и на этой базе мы пойдем по пути укрепления отношений с РФ», — сказал он.

Такая «политика балансирования» говорит о стремлении «бывшего форпоста» - Армении - избежать геополитической изоляции, остаться открытой к различным внешним векторам, не противопоставляя евроинтеграцию сотрудничеству в рамках региональных структур (включая ОДКБ и ЕАЭС). При этом имеем, конечно, в виду неоднократные заявления официальных лиц России о несовместимости одновременного пребывания в ЕС и ЕврАзЭС, в НАТО и ОДКБ.

Подводя итог сказанному

Цели, поставленные на съезде партии «Гражданский договор», свидетельствуют о стремлении партии начать новый этап в истории Армении. Стратегия Четвёртой Республики — это попытка соединить амбиции национального возрождения с реалиями геополитического положения страны. Ключевым вызовом станет реализация этих целей без потери внутренней стабильности и сбережения баланса между глобальными центрами силы. Через внутреннюю мобилизацию и модернизацию перерождающейся Армении предстоит решить задачи усиления общественного доверия к институтам; борьбы с коррупцией, осуществления реформы судебной системы; образовательной и культурной политики, формирующей идентичность Четвёртой Республики.

Для этого Армении потребуется, во-первых, мудрая, профессиональная и ответственная политическая элита, способная не только декларировать цели, но и воплощать их в конкретных, эффективных решениях. А во-вторых, коренное изменение идеологии общества, путь к которому пролегает через ПОКАЯНИЕ.

Поделиться:
276

Актуально

Общество

В Азербайджане продлен особый карантинный режим

Общество

Azerbaijan Airlines и Maldivian объявили о стратегическом партнерстве

Общество

AYNA назвало сроки, когда в Баку станет меньше пробок

Общество

В Баку меняется система работы общественного транспорта

Точка зрения

Армения на пороге Четвёртой Республики: Стратегия «Гражданского договора» и контуры будущего

Вечный флаг Победы: Азербайджан отмечает День городов Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд и Агдере

Ставка на Баку: В Конгрессе вновь отвергли антиазербайджанские поправки

Торжество справедливости и права: Азербайджан отмечает вторую годовщину антитеррористической операции в Карабахе

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Армяне вновь хотят подписать мирное соглашение «вот прямо сейчас»

Торжество справедливости и права: Азербайджан отмечает вторую годовщину антитеррористической операции в Карабахе

Ставка на Баку: В Конгрессе вновь отвергли антиазербайджанские поправки

Вечный флаг Победы: Азербайджан отмечает День городов Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд и Агдере

Последние новости

Минобороны утилизирует очередную партию просроченных боеприпасов

Сегодня, 12:50

Азербайджанский композитор написал песню для Ларисы Долиной - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:45

Начала работу международная конференция «На страже суверенитета: статус прокуратуры в Конституции» - ФОТО

Сегодня, 12:40

Президент Ильхам Алиев: Органы прокуратуры также считаются стражами государственного суверенитета

Сегодня, 12:35

Президент Азербайджана: Наша энергетическая политика играет важную роль в укреплении международной экономической позиции страны

Сегодня, 12:32

Azerbaijan Airlines и Maldivian объявили о стратегическом партнерстве

Сегодня, 12:28

Минобороны Армении получает консультации от США, Франции и Греции - министр

Сегодня, 12:25

AYNA назвало сроки, когда в Баку станет меньше пробок

Сегодня, 12:23

В Баку могут появиться зоны платного въезда

Сегодня, 12:21

Президент: Благоприятное географическое положение Азербайджана превращает нашу страну в стратегический центр региональной экономической политики

Сегодня, 12:19

Палестина признана большинством стран ООН: 147 из 193 государств

Сегодня, 12:17

В Азербайджане реформируют систему пассажирских перевозок

Сегодня, 12:13

В Азербайджане продлен особый карантинный режим

Сегодня, 12:09

Впервые в Великобритании ИИ использован при вынесении судебного решения

Сегодня, 12:07

Предусматривается ли льготный проезд для пенсионеров и студентов в Азербайджане?

Сегодня, 12:03

Азербайджан выбрал 100 стипендиатов по международной программе имени Гейдара Алиева

Сегодня, 12:00

В Баку меняется система работы общественного транспорта

Сегодня, 11:57

В каких районах и городах Азербайджана будет внедрена система «брутто-контракта»?

Сегодня, 11:54

Стало известно, когда объявят представителя Азербайджана на «Детском Евровидении 2025»

Сегодня, 11:51

Как в Баку планируют улучшить качество перевозок?

Сегодня, 11:48
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30