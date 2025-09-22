Армения на пороге Четвёртой Республики: Стратегия «Гражданского договора» и контуры будущего

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор,

Чрезвычайный и Полномочный посол,

руководитель кафедры Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

На 7-м съезде правящей партии Армении «Гражданский договор» премьер-министр Никол Пашинян озвучил амбициозную стратегическую повестку, в центре которой — формирование Четвёртой Республики.

Среди приоритетов — новая Конституция и курс на добрососедские отношения.

Этот курс знаменует собой не просто очередной политический цикл, а попытку глубокой институциональной трансформации, включающей принятие новой Конституции, переосмысление внешней политики и усиление внутреннего суверенитета. Происходящее безусловно представляет для Азербайджана интерес с точки зрения мирного процесса, перспектив подписания мирного соглашения после выполнения Арменией принятых на себя обязательств.

Четвёртая Республика как новая политико-правовая парадигма

Понятие Четвёртой Республики в армянском контексте — это не просто смена политического режима, а формирование нового общественного договора. Оно подразумевает, прежде всего, перезагрузку конституционных основ, включая перераспределение ветвей власти, возможно, пересмотр статуса парламента и президента, усиление систем сдержек и противовесов, устранение территориальных претензий к Азербайджану. Другое необходимое условие - народная легитимация изменений, партия намерена обратиться к гражданам на парламентских выборах 2026 года за продлением мандата, а затем инициировать процесс подготовки и принятия новой Конституции через всенародный референдум. Это подчёркивает стремление к институциональной стабильности через демократические процедуры.

Партии «Гражданского договора» предстоит осуществить политическую подготовку к конституционной реформе: запустить общественное обсуждение будущей Конституции, сформировать экспертные платформы; обеспечить инклюзивность процесса путем вовлечения оппозиции, диаспоры, гражданского общества; подготовиться к референдуму с соблюдением всех процедур прозрачности и легитимности. Это в условиях имеющегося гражданского противостояния представляется, на наш взгляд, не таким уж простым делом.

Суверенитет и территориальная целостность: ставка на международное право

Армения провозглашает неизменной своей целью сохранение неприкосновенности международно признанных 29.743 кв. км территории, ссылаясь на Алма-Атинскую декларацию 1991 года как основу признанных границ бывших республик СССР. Это заявление одновременно подчёркивает приверженность международному праву как базовому принципу суверенитета и сигнализирует о стремлении к институционализации территориального вопроса, чтобы исключить внешние претензии и внутренние сомнения относительно границ.

Выдвинута задача реализовать мандат по установлению мира и добрососедства с соседями, закрепив эти принципы институционально на основе уважения суверенитета и международно признанных границ. Как же долго мы убеждали их в необходимости этого…

«Гражданский договор» подчёркивает приверженность политике добрососедства, основанной на: 1) уважении суверенитета, 2) признании международных границ, 3) создании институциональных механизмов мира.

Это подразумевает возможные шаги в сторону заключения договоров с соседями (в первую очередь с Азербайджаном и Турцией), которые будут юридически фиксировать принципы ненападения и взаимного признания (в случае с Арменией, естественно, Устава ООН и Хельсинкского Заключительного акта 1975 года недостаточно).

Внешняя политика: между ЕС и Россией

Пашинян обозначил курс на сбалансированную внешнюю политику, где приоритет отдается двум направлениям: 1) интеграции с Европейским союзом: активизация усилий в этом направлении — знак ориентации на демократические стандарты, экономическое развитие и политическую модернизацию. В целях внешнеполитического лавирования Армения будет стремиться к углублению диалога с ЕС через технические и политические переговоры по программам сближения, развитие инфраструктурных и цифровых проектов; 2) сохранению отношений с Россией: премьер-министр охарактеризовал их как проходящие через фазу трансформации, однако подчеркнул, что этот процесс носит конструктивный характер. Поддержание прагматичного диалога с Россией: пересмотр формата сотрудничества в оборонной сфере, участие в обновлении повестки армяно-российских отношений. Сохранение военно-технического сотрудничества и политического диалога с Москвой остаётся, по мнению Еревана, важным элементом региональной стабильности.

На съезде Никол Пашинян заявил, что Армения пойдет по пути укрепления отношений с Россией, которые находятся на этапе трансформации. «Мы наладили военно-техническое сотрудничество со многими странами, одновременно продолжая взаимодействовать с Российской Федерацией, важность отношений с которой трудно переоценить. Отношения с Россией находятся на этапе трансформации. Позвольте выразить мнение, что это конструктивная трансформация и на этой базе мы пойдем по пути укрепления отношений с РФ», — сказал он.

Такая «политика балансирования» говорит о стремлении «бывшего форпоста» - Армении - избежать геополитической изоляции, остаться открытой к различным внешним векторам, не противопоставляя евроинтеграцию сотрудничеству в рамках региональных структур (включая ОДКБ и ЕАЭС). При этом имеем, конечно, в виду неоднократные заявления официальных лиц России о несовместимости одновременного пребывания в ЕС и ЕврАзЭС, в НАТО и ОДКБ.

Подводя итог сказанному

Цели, поставленные на съезде партии «Гражданский договор», свидетельствуют о стремлении партии начать новый этап в истории Армении. Стратегия Четвёртой Республики — это попытка соединить амбиции национального возрождения с реалиями геополитического положения страны. Ключевым вызовом станет реализация этих целей без потери внутренней стабильности и сбережения баланса между глобальными центрами силы. Через внутреннюю мобилизацию и модернизацию перерождающейся Армении предстоит решить задачи усиления общественного доверия к институтам; борьбы с коррупцией, осуществления реформы судебной системы; образовательной и культурной политики, формирующей идентичность Четвёртой Республики.

Для этого Армении потребуется, во-первых, мудрая, профессиональная и ответственная политическая элита, способная не только декларировать цели, но и воплощать их в конкретных, эффективных решениях. А во-вторых, коренное изменение идеологии общества, путь к которому пролегает через ПОКАЯНИЕ.