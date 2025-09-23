Гурбан Гурбанов: Футбол - благоприятная сфера для инвестиций

Успех зависит не только от таланта, но и от стабильности и усердия, заявил главный тренер футбольного клуба «Карабах» Гурбан Гурбанов на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

«Да, иногда можно стать тренером, не пробыв футболистом. Но, на мой взгляд, правильнее сначала быть футболистом, а потом работать тренером. Ведь ты с детства занимаешься этим делом и лучше понимаешь психологию футболистов», — сказал Гурбанов.

По его словам, главным фактором расцвета азербайджанского футбола стала стабильность.

Гурбанов также подчеркнул важность увеличения инвестиций в футбол: «В Азербайджане вкладываются значительные инвестиции в различные сферы. Хотелось бы, чтобы и в футбол вкладывалось больше средств, чтобы усилить инфраструктуру и академии. Миллиарды долларов инвестируются в футбол по всему миру.

Если мы будем и дальше двигаться в этом направлении, азербайджанский футбол сможет подняться на более высокий уровень. Футбол — благоприятная сфера для инвестиций».

Главный тренер добавил, что успехи Азербайджана служат продвижению страны: «Если сегодня говорят об успехе Азербайджана в Лиге чемпионов, это ещё больше повышает ответственность. Я всегда считал, что мы, футболисты, продвигаем свою страну, и это наш долг. Во время Отечественной войны у нас были шехиды, пожертвовавшие своими жизнями во имя освобождения наших земель, и то, что сделали мы, — это небольшой успех. Я всегда напоминаю об этом своим футболистам».

Гафар Агаев