По инициативе Лейлы Алиевой для детей, нуждающихся в особой заботе, организовано «Джыртдан Мега Шоу» - ФОТО

First News Media18:34 - Сегодня
По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, в этом году вновь традиционно было организовано «Джыртдан Мега Шоу» для детей, нуждающихся в особой заботе.

Как сообщили в Общественном объединении IDEA, шоу под названием «Джыртдан: Путешествие во времени» было представлено на сцене Бакинского конгресс-центра. Первый сеанс шоу был организован для маленьких гостей, воспитывающихся в детских домах, интернатах и специальных школах-интернатах. В рамках этого сеанса программу посмотрели в общей сложности 948 человек из 17 детских учреждений. Также волонтеры Общественного объединения IDEA вручили детям подарки. Это красочное и интересное представление, представленное в канун Нового года, подарило маленьким зрителям незабываемые моменты и праздничное настроение.

Отметим, что по инициативе Лейлы Алиевой как в различных регионах нашей страны, так и в ряде стран мира регулярно реализуются широкомасштабные проекты, охватывающие гуманитарную, образовательную, медицинскую, социальную, экологическую и другие сферы. Организация праздничных мероприятий, особенно в праздничные дни, в детских домах, интернатах, а также для детей, нуждающихся в лечении и особой заботе, является одним из основных направлений этих инициатив. Подобные мероприятия проводятся регулярно с целью порадовать детей, лишенных родительской опеки и нуждающихся в повышенном внимании, чтобы они могли в полной мере ощутить атмосферу праздника.

