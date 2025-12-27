В Турции в районе землетрясений 2023 года построили более 455 тыс. домов

Свыше 455 тыс. домов возведены на юго-востоке Турции, где в феврале 2023 года произошли разрушительные землетрясения.

Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии передачи местным жителям ключей от нового жилья.

"14 млн наших граждан пострадали от этой катастрофы, тысячи зданий были разрушены. Мы столкнулись с убытками, превышающими $150 млрд. <…> Мы обещали, что до конца года передадим ключи от 453 тыс. домов нашим братьям и сестрам, пострадавшим от землетрясения. На сегодняшний день мы завершили строительство 455 357 строений. В Хатае мы построили 153 755 жилых и рабочих помещений, ключи от которых передаем сегодня местным жителям", - сказал Эрдоган.