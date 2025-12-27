 Зеленский утверждает, что на встрече с Трампом обсудят пять документов | 1news.az | Новости
Зеленский утверждает, что на встрече с Трампом обсудят пять документов

First News Media17:51 - Сегодня
Владимир Зеленский заявил, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом украинская переговорная группа будет обсуждать пять пунктов для урегулирования конфликта в Украине.

Как он сообщил журналистом перед вылетом в США, во время переговоров с Трампом 28 декабря будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины от США, гарантии безопасности от Европы, военная составляющая, план благосостояния и восстановления Украины. Также отдельно Киев и Вашингтон рассмотрят план последовательных действий - "предложение, как шаг за шагом сделать так, чтобы все планы заработали". Слова Зеленского приводит телеканал Freedom.

По утверждению Зеленского, после обсуждения всех пунктов США представят результаты договоренностей российской стороне.

Зеленский 27 декабря отправился в Канаду, откуда позже он вылетит в США. Согласно графику американского лидера, распространенному Белым домом, Трамп 28 декабря проведет встречу с Зеленским во Флориде. Двусторонняя встреча пройдет в Палм-Бич в 15:00 по местному времени (23:00 мск).

Источник: ТАСС

