 Президент Азербайджана направил обращение участникам Международного статистического форума | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Xроника

Президент Азербайджана направил обращение участникам Международного статистического форума

First News Media13:03 - Сегодня
Президент Азербайджана направил обращение участникам Международного статистического форума

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам Международного статистического форума на тему "Перспективы развития статистики: роль международных проектов".

Как передает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Президента, в обращении говорится:

"Уважаемые участники Форума!

Приветствую вас по случаю начала работы Международного статистического форума на тему «Перспективы развития статистики: роль международных проектов», проходящего в столице Азербайджанской Республики городе Баку, выражаю каждому из вас свои наилучшие пожелания.

С удовлетворением хочу подчеркнуть, что это престижное мероприятие имеет особое значение в плане развития национальных статистических систем, интеграции в глобальные статистические инициативы и углубления международного сотрудничества. Считаю, что встреча в рамках Форума представителей статистических ведомств различных стран, международных организаций и научных кругов создаст благоприятную среду для обмена передовыми знаниями и опытом в области статистики, а также для продвижения совместных проектов.

В современную эпоху статистика, повысив свою значимость, стала одним из важнейших инструментов для оценки прогресса общества, эффективности государственной политики и способности реагировать на глобальные вызовы. Достоверные статистические данные играют большую роль в обеспечении устойчивого развития, принятии обоснованных решений и выстраивании прозрачного государственного управления.

Именно поэтому Международный статистический форум выступает в качестве универсальной площадки для представления методологических инноваций и расширения возможностей многостороннего сотрудничества.

Сегодня национальная статистическая система в Азербайджане последовательно развивается, производство официальных статистических данных в соответствии с международными стандартами, на основе инновационных подходов постоянно находится в центре внимания. В то же время такие современные вызовы, как искусственный интеллект, требуют разработки новых методологий, инструментов и подходов в области статистики, а также правильного определения будущих целей. А для реализации этих целей важны эффективное международное сотрудничество и правильная оценка его возможностей. Мы придаем особое значение реформам в области официальной статистики, основанным на современных технологиях, искусственном интеллекте и цифровой трансформации. Наша страна стремится внести свой вклад в глобальную повестку развития, активно сотрудничая в этом направлении с ведущими государствами и международными организациями.

Как вам известно, решением Статистической комиссии ООН 20 октября этого года будет отмечаться Всемирный день статистики под лозунгом «Стимулируя развитие посредством качественной статистики для всех».

Убежден, что Форум, проходящий накануне этого знаменательного дня, запомнится плодотворными дискуссиями, в ходе которых представители статистического сообщества объединятся для выдвижения важных инициатив, нацеленных на будущее, обмена знаниями и опытом.

Поздравляю каждого из вас с наступающим Всемирным днем статистики, желаю успехов в работе Форума".

Поделиться:
197

Актуально

Общество

Погода на четверг: В Баку ожидается до 26°C

Общество

Омбудсмен: «Новая тарифная политика такси в бакинском аэропорту не соответствует ...

Xроника

Президент Азербайджана направил обращение участникам Международного ...

Точка зрения

Армения и её «победоносные президенты»: как статус-кво обернулся катастрофой

Xроника

Президент Азербайджана направил обращение участникам Международного статистического форума

Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 6-го Каспийского бизнес-форума

Трамп раскрыл, при каких условиях Украина может победить

Мехрибан Алиева в Нью-Йорке приняла участие в приеме «Вместе создаем будущее»

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

В Нахчыване установят памятник зодчему Аджеми Нахчывани - распоряжение Президента

Распоряжение Президента: В Азербайджане будет отмечено 150-летие Фатали хана Хойского

Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Нью-Йорк - ФОТО

Региональный президент BP награжден орденом «Шохрат»

Последние новости

Сулейманлы сыграет на Кубке мира

Сегодня, 14:20

Ильхаме Эльшадгызы вынесен приговор

Сегодня, 14:15

Погода на четверг: В Баку ожидается до 26°C

Сегодня, 14:00

Омбудсмен: «Новая тарифная политика такси в бакинском аэропорту не соответствует Конституции АР»

Сегодня, 13:47

Азербайджан вводит обязательную маркировку мясной продукции

Сегодня, 13:35

Обвал в Бангкоке: гигантская воронка прямо в центре дороги - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:25

Суд вынес приговор тренеру, обвиняемому в убийстве 7-летнего мальчика

Сегодня, 13:15

Баку примет тренировочный лагерь по художественной гимнастике

Сегодня, 13:08

Президент Азербайджана направил обращение участникам Международного статистического форума

Сегодня, 13:03

Тайфун «Рагаса» набирает силу: почти 2 миллиона человек эвакуированы - ФОТО

Сегодня, 13:00

В Норвегии задержали трех подозреваемых в подготовке взрыва в Осло

Сегодня, 12:50

Армения и её «победоносные президенты»: как статус-кво обернулся катастрофой

Сегодня, 12:43

Birbank сделал революционный прорыв в сфере инклюзивного банкинга: представлена услуга «Видеозвонок на жестовом языке»

Сегодня, 12:37

Глава Nvidia: «ИИ заменит программистов и маркетологов, но не электриков и строителей» - ВИДЕО

Сегодня, 12:30

Делегации стран - членов ОИС посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева и Шехидляр хиябаны - ФОТО

Сегодня, 12:20

В ООН объяснили причину остановки эскалатора с Дональдом Трампом - ВИДЕО

Сегодня, 12:15

В Азербайджане за избиение ученика и уборщицы уволен представитель школы - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:00

Таджикистан определил знаменосца на открытии Игр СНГ

Сегодня, 11:55

В Баку при пожаре в доме эвакуированы 44 человека, есть пострадавшие

Сегодня, 11:40

В Зардабе задержаны организаторы наркотрафика

Сегодня, 11:35
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30