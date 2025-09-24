 В Баку на 16 улицах и проспектах затруднено движение транспорта - ФОТО | 1news.az | Новости
Общество

В Баку на 16 улицах и проспектах затруднено движение транспорта - ФОТО

First News Media08:40 - Сегодня
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде в направлении улицы Ахмеда Раджабли;

4. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

6. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

7. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

8. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

9. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

10. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

11. Улица Мирзы Гадима Иравани, в направлении улицы Кёроглу Рагимова;

12. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

13. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Мирзы Гадима Иравани в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

14. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буниятова;

15. Бинагадинское шоссе, от станции метро "Азадлыг проспекти" в направлении поселка Бинагади;

16. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.

