В Баку на 16 улицах и проспектах затруднено движение транспорта - ФОТО
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде в направлении улицы Ахмеда Раджабли;
4. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
6. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
7. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
8. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
9. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
10. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
11. Улица Мирзы Гадима Иравани, в направлении улицы Кёроглу Рагимова;
12. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;
13. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Мирзы Гадима Иравани в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
14. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буниятова;
15. Бинагадинское шоссе, от станции метро "Азадлыг проспекти" в направлении поселка Бинагади;
16. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.