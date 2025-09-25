В Бакинском метро временно остановят движение между двумя станциями

В период строительства двух тоннелей в рамках проекта разделения линий движение между станциями "Низами" и "28 Мая" будет временно приостановлено.

Об этом заявил журналистам глава департамента "Бакинского метрополитена" Мамед Рзаев.

По его словам, чтобы минимизировать длительность остановок, работы были спланированы таким образом, что сначала строятся два параллельных тоннеля на территории станции "28 Мая". Это позволит приостанавливать движение на максимально короткий срок.

"В настоящее время на шахте №2 ведутся штукатурные работы. Ранее на этой территории уже завершён перенос коммуникаций. Шахта №1 ограждена, продолжаются работы по переносу инженерных линий", - добавил он.

