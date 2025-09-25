 Признания Манвела Григоряна об оккупации азербайджанских территорий Арменией исследованы в суде в качестве доказательств | 1news.az | Новости
Признания Манвела Григоряна об оккупации азербайджанских территорий Арменией исследованы в суде в качестве доказательств

First News Media23:00 - 25 / 09 / 2025
25 сентября продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, а также военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны; в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья – Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших лиц, правопреемники и представители потерпевших, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

В начале заседания подсудимый Левон Мнацаканян обратился к суду с просьбой предоставить ему возможность ознакомиться с протоколами нескольких заседаний.

Председательствующий на процессе сообщил Л.Мнацаканяну, что при содействии переводчика ему будут созданы соответствующие условия для ознакомления с протоколами заседаний.

Судебное заседание продолжилось исследованием в качестве доказательства по уголовному делу интервью СМИ бывшего заместителя министра обороны Армении Манвела Григоряна.

В своем интервью М.Григорян, направленный из Армении для участия в оккупации азербайджанских территорий, рассказал о преступлениях и провокациях, совершенных им на суверенных землях Азербайджана, в том числе в Агкенде, в соответствии с инструкциями, полученными из Армении.

«Мы создавали напряженность в школах, чтобы они (азербайджанцы – ред.) ссорились и дрались друг с другом. В Гадруте и Ханкенди было руководство, сотрудничавшее с нами, а из Армении с нами круглосуточно поддерживалась прямая связь», — сказал М.Григорян.

Он отметил, что студенты одного из высших учебных заведений – парень и девушка – приехали из Иревана на территории Азербайджана и приступили к работе в качестве школьных учителей. «Они сотрудничали с нами. Днем они преподавали уроки, а ночью несли вместе с нами службу на постах. То есть ночью они уже были полноценными «солдатами».

Позже через этих молодых учителей мы начали привлекать к службе в качестве солдат подростков 14–15 лет. С подростками этого возраста работать проще. Из упомянутых мной подростков 14–15 лет до сих пор около 90% служат в армии, многие из них стали генералами и офицерами высокого ранга. Мы начали привлекать их к себе, на базу. Уже тогда им выдавали серьезное оружие, мы обучали их всему, что знали сами, и проводили тренировки».

В интервью М.Григорян также рассказал о причастности бывших президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна к оккупации азербайджанских территорий.

Он сообщил, что из Армении направлялись высокопоставленные военные — генералы и полковники для создания военных подразделений на азербайджанских территориях, находившихся тогда под оккупацией. Одного из генералов М.Григорян назвал по имени — Артуш, он прибыл из Гюмри.

«Из Армении нам могли привезти автоматы, да и все, что можно было транспортировать вертолетами», — добавил он.

М.Григорян также признал, что азербайджанцев убивали, а села разграблялись. «Мы начали захватывать села тюрок (азербайджанцев — ред.). Мы вторгались, разрушали села, уничтожали все», - сказал М.Григорян.

Обвиняемый также упомянул, что был командиром бригады вооруженных сил Армении. Он рассказал, что в связи с этим был вызван в Армению и направлен на оккупированные в то время территории Азербайджана по приказу министра обороны Вазгена Манукяна. После этого они оккупировали 47 сел Физулинского района Азербайджана.

Затем в суде был оглашен ряд документов по уголовному делу. В частности, были оглашены документы, касающиеся фактов обстрела 8 июня 1992 года села Ашагы Аскипара и других сел Газахского района, нападения 29 февраля 1992 года на военный городок, захвата оружия и боеприпасов из воинской части, артиллерийского обстрела города Бейляган 16 декабря 1993 года, а также фактов оккупации города Ханкенди и поселка Кяркиджахан.

Кроме того, были оглашены документы, касающиеся депортации населения с территорий проживания в результате оккупации вооруженными силами Армении Шушинского района, города Ханкенди, Ходжавендского, Ходжалинского, Агдеринского, Лачинского, Кяльбаджарского, Физулинского, Губадлинского, Джебраильского, Агдамского и Зангиланского районов.

Также были оглашены документы по фактам жестокого обращения и пыток в отношении находившихся в плену военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики, а также мирных жителей и других лиц, защищенных международным гуманитарным правом, фактам неизвестных захоронений шехидов Первой Карабахской войны, передаче останков считавшихся пропавшими без вести лиц периода той войны в городе Шуша, обнаружения массового захоронения в селе Эдилли Ходжавендского района.

Другие оглашенные документы касались убийства, причинения телесных повреждений, покушений на убийство азербайджанцев и других преступлений.

Одновременно с документами были продемонстрированы и ряд фотоснимков.

Судебный процесс продолжится 26 сентября.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Карамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давид Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Казарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

