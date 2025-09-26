Из-за высокого пассажирского спроса АЖД назначает дополнительные рейсы по этим направлениям - ФОТО

Для удовлетворения растущего пассажирского спроса 27 сентября по маршруту Баку-Агстафа и 28 сентября по маршруту Агстафа-Баку будут назначены дополнительные железнодорожные рейсы.

Одновременно по маршруту Баку-Газах-Баку ежедневно в обоих направлениях выполняются рейсы по традиционному расписанию, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу АЖД.

Билеты можно приобрести в кассах железнодорожных вокзалов Баку и Гянджи, на официальном сайте АЖД или через приложение ADY Mobile.