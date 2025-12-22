Азербайджан не будет представлен на зимних Паралимпийских играх, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина в 2026 году.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщил президент Национального паралимпийского комитета Хидаят Абдуллаев.

По его словам, зимние виды спорта недостаточно популярны в Азербайджане, однако Федерация зимних видов спорта и Министерство молодежи и спорта проводят большую работу в этом направлении: «Наш паралимпийский лыжник Полад Рзаев заработал рейтинговые очки на зимние Паралимпийские игры и очень хорошо проявил себя на международных турнирах. К сожалению, мы не сможем отправить его на Игры. Потому что он присоединился к соревнованиям слишком поздно и набранных им очков оказалось недостаточно для участия в Паралимпийских играх. Но я уверен, что наши паралимпийцы испытают свои силы в зимних видах спорта в ближайшие годы и покажут высокие результаты».

Отметим, что зимние Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта.