 Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Гянджинского автопарка ООО BakuBus - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Гянджинского автопарка ООО BakuBus - ФОТО

First News Media13:45 - Сегодня
27 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Гянджинского автопарка ООО BakuBus.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев проинформировал главу государства об условиях, созданных в автопарке.

Строительство автобусного парка на триста мест началось в январе этого года. В парке общей площадью 10 гектаров построены пункты технического осмотра и ремонтные посты, топливное хозяйство с автоматизированной системой учета, автомоечный комплекс мощностью 60 автобусов в час. Создание автобусного парка позволило обеспечить работой 675 человек, из которых 553 – водители, 122 – административно-технический персонал.

ООО BakuBus будет функционировать в Гяндже по 18 существующим и 2 новым маршрутам. В город доставлено 280 автобусов, отвечающих высокому экологическому стандарту EURO6. Из них 45 – вместимостью 54 пассажира, 186 – вместимостью 63 пассажира и 49 – вместимостью 102 пассажира.

Реализация этого проекта играет очень важную роль, прежде всего, с точки зрения модернизации транспортной инфраструктуры пассажироперевозок в Гяндже - крупнейшем городе республики после столицы Баку. Это позволяет пассажирам комфортно и безопасно добираться до пункта назначения, вносит большой вклад в обновление транспортного парка города. Роль подобных проектов также важна с точки зрения создания новых рабочих мест.

В результате широкомасштабного анализа и исследований, проведенных по городу Гянджа, была реорганизована маршрутная сеть. Проведена оптимизация существующих 32 маршрутных линий, определена деятельность по 22 маршрутным линиям.

Одним из важных нововведений является и применение передовых цифровых технологий в общественном транспорте. Оплатить проезд во всех автобусах, курсирующих в Гяндже, можно посредством системы безналичной оплаты CityCard, любых банковских карт, а также мобильных платежных систем.

В рамках оптимизации системы пассажироперевозок перед железнодорожным вокзалом создан Пункт транспортного обмена, где обеспечено взаимодействие железнодорожного и автомобильного транспорта.

На территориях с высокой интенсивностью движения и плотностью населения установлено 34 современных парковочных павильона.

В целях улучшения дорожной инфраструктуры обновлено асфальтовое покрытие 97 улиц, выполнена дорожная разметка на дорогах протяженностью 128 километров. На основе проведенного анализа установлены подходящие места для прокладки полос микромобильности.

Также проведены работы по определению точек вызова такси, определены 10 мест для стоянок такси.

Все это - показатель проводимой государством под руководством Президента Ильхама Алиева работы по модернизации районов, повышению уровня оказываемых населению услуг и, в целом, обеспечению устойчивости социально-экономического развития регионов страны.

