Премьер-министр Грузии поздравил Президента Ильхама Алиева

First News Media23:22 - 22 / 12 / 2025
Премьер-министр Грузии поздравил Президента Ильхама Алиева

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В поздравлении говорится:

"Ваше превосходительство,

От имени правительства Грузии и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Позвольте мне в этот знаменательный день выразить Вам мое глубокое почтение. Хотел бы отметить, что под Вашим руководством Азербайджанская Республика достигла значительных успехов.

Грузию и Азербайджанскую Республику связывают историческая дружба и непоколебимое стратегическое партнерство, что способствует обеспечению стабильности и процветания в регионе. Твердо верю, что в результате наших совместных усилий существующие между нашими странами отношения будут и дальше углубляться и укрепляться.

Уважаемый господин Президент, пользуясь случаем, еще раз выражаю Вам свое глубокое почтение, желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в Вашей ответственной деятельности, а дружественному азербайджанскому народу – мира и прогресса."

