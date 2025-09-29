 В Баку наблюдаются пробки в 18 направлениях - СПИСОК | 1news.az | Новости
Общество

В Баку наблюдаются пробки в 18 направлениях - СПИСОК

First News Media08:40 - Сегодня
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

5. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

6. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

7. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

9. Улица Кёроглу Рахимова, от улицы Мирзы Гадима Иравани в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

10. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

11. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буниятова;

12. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;

13. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

14. Проспект Бабека, в направлении центра;

15. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

16. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

17. Улица Шамси Бадалбейли, от "Зимнего парка" в направлении Центрального банка;

18. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буньядова.

