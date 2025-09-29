Какой будет погода в Баку в последний день сентября?

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 30 сентября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых районах возможен дождь. Умеренный северо-западный ветер вечером местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 15-17°, днем – 18-22° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 мм рт. ст. до 762 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 70–80 %.

В регионах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков, однако днем в некоторых восточных районах, а вечером - почти во всех районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В отдельных местах дождь может быть интенсивным, ливневого характера, возможен град. Местами будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12–16°, днем — 18–23°, в горах ночью 3–8°, днем — 9–14° тепла.