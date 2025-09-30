 Какой будет погода в Баку в первый день октября? | 1news.az | Новости
Какой будет погода в Баку в первый день октября?

Феликс Вишневецкий14:17 - Сегодня


Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 1 октября.

В Баку и некоторых районах Абшеронского полуострова ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах полуострова возможны ливни с грозой. Вечером осадки постепенно прекратятся. Сильный северо-западный ветер к вечеру сменится умеренным северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 15–17°С тепла, днём - 17–19°С тепла. Атмосферное давление повысится с 762 мм рт. ст. до 767 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются кратковременные дожди и гроза. В отдельных местах осадки могут быть ливневыми, возможен град, в горных районах - снег с дождём. В некоторых местах временами туман.

Западный ветер местами будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 13-16°С тепла, днём - 17–21°С тепла; в горах ночью 4-8°С, днём – 9-14°С тепла.

