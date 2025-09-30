Вэнс: правительству США грозит шатдаун из-за разногласий

Вице-президент США Джей Ди Вэнс после встречи в Белом доме с участием президента страны Дональда Трампа 29 сентября заявил, что правительство страны движется к шатдауну из-за разногласий.

«Думаю, мы движемся к шатдауну, поскольку демократы не хотят поступить правильно. Я надеюсь, что они изменят свое мнение, но увидим», - сказал Вэнс.

Вместе с тем он признал, что считает некоторые предложения демократов разумными. Вице-президент заверил, что администрация будет стремиться обеспечить работу ключевых служб и в случае приостановки финансирования правительства.

Трамп ранее допустил возможность шатдауна, если республиканцы и демократы в Конгрессе к 1 октября не достигнут консенсуса по законопроекту, который предусматривал бы продолжение финансирования.

Сенат 19 сентября отклонил два законопроекта о продолжении финансирования работы федерального правительства.

В марте Трамп подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства до окончания финансового года, который завершится 30 сентября. Это позволило предотвратить грозивший наступить 15 марта шатдаун, который обернулся бы остановкой работы ряда правительственных ведомств и программ, временным прекращением выплаты жалования сотням тысяч госслужащих, многие из которых были бы отправлены в неоплачиваемый отпуск.

С 1977 года такое финансирование прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период шатдауна составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года - в первый президентский срок Трампа.

Источник: ТАСС