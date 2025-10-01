 Трамп заявил о нелегальном въезде в США около 25 млн человек | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Трамп заявил о нелегальном въезде в США около 25 млн человек

First News Media00:00 - Сегодня
Трамп заявил о нелегальном въезде в США около 25 млн человек

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек.

«У нас была не граница, а катастрофа. Они прибывали миллионами. Я говорю о 25 млн человек. Вы говорите о меньшем количестве, но я говорю, что 25 млн человек въехали нелегально», - сказал он журналистам пресс-пула Белого дома.

«Теперь же многие из них уехали. У нас было свыше 11 тыс. убийц. Многих из них мы выслали. Многих этих людей вывезли из страны, вернули туда, откуда они приехали, а в некоторых случаях посадили в тюрьму, потому что они очень опасны», - добавил президент США.

Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Сразу после инаугурации он подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Президент заявлял, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.

Поделиться:
261

Актуально

Xроника

Президенты Азербайджана и Италии выступили с заявлениями для прессы - ФОТО

Политика

Серджо Маттарелла: Италия очень гордится своей дружбой с Азербайджаном и ...

Спорт

Азербайджанские волейболисты одержали фееричную победу над Кыргызстаном - ВИДЕО ...

Политика

Президент: Италия для нас – первый торговый партнер

В мире

Трамп заявил о нелегальном въезде в США около 25 млн человек

«Турецкие авиалинии» объявили о прямых рейсах в Ереван

Экс-президента Конго приговорен к казни

Наследная принцесса Нидерландов поступила на службу в ВС королевства

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Пашинян: С удовлетворением заявляю международному сообществу, что между Арменией и Азербайджаном установился мир

Талибы запретили женщинам посещать стоматологов-мужчин

В ООН объяснили причину остановки эскалатора с Дональдом Трампом - ВИДЕО

Ушла из жизни одна из самых разыскиваемых преступников ФБР

Последние новости

Трамп заявил о нелегальном въезде в США около 25 млн человек

Сегодня, 00:00

Один из бакинских поселков останется без газа

30 / 09 / 2025, 23:40

«Турецкие авиалинии» объявили о прямых рейсах в Ереван

30 / 09 / 2025, 23:20

Президент COP30: Успехи Баку на COP29 станут примером для проведения саммита в Бразилии

30 / 09 / 2025, 23:00

Экс-президента Конго приговорен к казни

30 / 09 / 2025, 22:40

Наследная принцесса Нидерландов поступила на службу в ВС королевства

30 / 09 / 2025, 22:20

На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших и их правопреемников - ФОТО

30 / 09 / 2025, 22:00

Юный Полузащитник Сборной Азербайджана (U-17) о Победе на III Играх стран СНГ

30 / 09 / 2025, 21:44

От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный прием в честь Президента Италии Серджо Маттареллы

30 / 09 / 2025, 21:41

В Азербайджане состоится международная конференция Women in Cyber

30 / 09 / 2025, 21:20

Президент Польши ежедневно общается с призраком - ФОТО

30 / 09 / 2025, 21:00

Серджо Маттарелла: Италия очень гордится своей дружбой с Азербайджаном и намерена поднять ее на самый высокий уровень

30 / 09 / 2025, 20:47

Серджо Маттарелла: Мы очень ценим стратегическое партнерство между нашими странами

30 / 09 / 2025, 20:45

Президент: Сегодня развитие отношений между Италией и Азербайджаном налицо

30 / 09 / 2025, 20:44

Дорожная полиция обратилась к участникам дорожного движения в связи с ожидаемой ветреной погодой

30 / 09 / 2025, 20:40

Ильхам Алиев: Италия всегда поддерживала развитие отношений Азербайджана с Европейским Союзом

30 / 09 / 2025, 20:31

Ильхам Алиев: Азербайджан и Италия на протяжении многих лет поддерживали друг друга как надежные партнеры

30 / 09 / 2025, 20:30

Азербайджанские волейболисты одержали фееричную победу над Кыргызстаном - ВИДЕО - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

30 / 09 / 2025, 20:20

Президент: Путь, проложенный ТАР, Южным газовым коридором, сегодня открывает дорогу более крупным проектам

30 / 09 / 2025, 20:18

Президент: Мы внесли свой вклад в энергетическую безопасность многих стран

30 / 09 / 2025, 20:16
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30