Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров спрогнозировал повышение стоимости биткойна до $1 млн, отметив, что верил в криптовалюту почти с самого появления.

Такое мнение он выразил в интервью американскому журналисту Лексу Фридману.

"Я очень верил в биткойн почти с самого его появления. Я купил свои первые несколько тысяч биткойнов в 2013 [году] и особо не парился. Купил я их, вроде бы, на локальном максимуме, примерно за $700 за биткойн. Я просто закинул туда пару миллионов", - отметил Дуров в интервью.

Сооснователь мессенджера также добавил, что когда биткойн на следующий год продемонстрировал резкое снижение, многие стали выражать ему свое сочувствие. "И многие, когда биткойн на следующий год упал, где-то до $300-200, стали выражать мне свое сочувствие, говоря: "Бедняга, ты сделал ужасную ошибку, вложившись в эту новую штуку. Но ты не переживай. Мы все равно тебя уважаем". А я говорил: "Мне все равно, я не собираюсь его продавать. Я в него верю. И думаю так и должны работать деньги", - отметил Дуров, добавив, что биткойн не смогут конфисковать и заблокировать на почве политики.

Кроме того, Дуров уточнил, что он смог финансировать свой образ жизни за счет инвестиций в биткойн. "Некоторые думают, что если я могу снимать жилье в хороших домах или летать на частном самолете, то это потому, что я каким-то образом извлекаю деньги из Telegram. Как я уже говорил, лично для меня Telegram - убыточное предприятие. Биткойн - это то, что позволило мне удержаться на плаву. И я верю, что настанет момент, когда биткойн будет стоить $1 млн", - сказал Дуров.

