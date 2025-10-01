 В Иране ужесточили наказание за шпионаж | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

В Иране ужесточили наказание за шпионаж

First News Media15:45 - Сегодня
В Иране ужесточили наказание за шпионаж

Законопроект по "ужесточению наказания за шпионаж" после внесения в него поправок признан соответствующим положениям шариата и конституции.

Об этом сообщил официальный представитель Совета стражей конституции Ирана Хади Тахан Назиф.

"Законопроект по "ужесточению наказания за шпионаж и сотрудничество с израильским режимом и странами, настроенными враждебно по отношению к безопасности и национальным интересам Ирана, который на предыдущих этапах включал в себя неясные и сложные моменты, после внесения парламентом поправок и повторного рассмотрения в Совете стражей конституции был признан не противоречащим положениям шариата и принципам конституции", - написал Тахан Назиф на своей странице в соцсети Х, передают иранские СМИ.

При этом представитель надзорного органа не уточняет, что именно было исправлено в законе и какие изменения появились в нем по сравнению с версией, опубликованной в иранских СМИ в конце июня.

После одобрения законопроекта Советом стражей конституции он будет представлен на подписание президенту исламской республики.

В конце июня агентство IRNA сообщало, что парламент Ирана одобрил упомянутый законопроект, состоящий из 9 статей. В соответствии с этим законопроектом, любая деятельность, осознанно осуществляемая с целью шпионажа в пользу Израиля и стран, подходящих под определение "вражеский", считается преступлением, наказание за которое предусмотрено статьей 286 Кодекса исламских наказаний.

Поделиться:
305

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового парка в ...

Экономика

Азербайджан, Турция и Грузия подписали меморандум в связи с железной дорогой ...

Политика

Ильхам Алиев: Италия строит свои отношения с Азербайджаном на основе ...

Общество

Центробанк Азербайджана прекратил публикацию курса иранского риала к манату

В мире

В Эфиопии в результате обрушения в церкви погибли 36 человек, сотни прстрадавших

Трамп приравнял нападение на Катар к атаке на США

Пашинян: Новый энергоблок для АЭС будет выбран без политического подтекста

Москва и Вашингтон готовят третий раунд переговоров

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Ушла из жизни одна из самых разыскиваемых преступников ФБР

Работник Tesla пострадал от удара робота на заводе

Умер Тигран Кеосаян

Талибы запретили женщинам посещать стоматологов-мужчин

Последние новости

Азербайджан, Турция и Грузия подписали меморандум в связи с железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс

Сегодня, 18:45

В Эфиопии в результате обрушения в церкви погибли 36 человек, сотни прстрадавших

Сегодня, 18:40

Тренер юношеской сборной России о высокой организации соревнований

Сегодня, 18:30

Юная бадминтонистка Азербайджана о своем выступлении и планах на будущее

Сегодня, 18:15

Состоялся обмен мнениями по вопросам укрепления связей между Азербайджаном и Австралией

Сегодня, 18:00

Игрок сборной Азербайджана: «Думаю, чемпионами будем мы»

Сегодня, 17:55

Американская белая бабочка атакует тутовые деревья в Азербайджане – ФОТО

Сегодня, 17:53

Трамп приравнял нападение на Катар к атаке на США

Сегодня, 17:22

Пашинян: Новый энергоблок для АЭС будет выбран без политического подтекста

Сегодня, 17:20

Ильхам Алиев: Италия строит свои отношения с Азербайджаном на основе стратегического партнёрства

Сегодня, 17:17

Стали известны все страны-участницы конкурса «Детское Евровидение 2025» - ФОТО

Сегодня, 17:14

Москва и Вашингтон готовят третий раунд переговоров

Сегодня, 17:05

Еврокомиссия выплатила Украине помощь в 4 млрд евро

Сегодня, 17:00

Эрдоган: Турция не позволит повторения ситуации дежавю в Сирии

Сегодня, 16:55

3:0 в пользу Мурада Арифа: Третий аншлаг во Дворце Гейдара Алиева - ФОТО

Сегодня, 16:50

ЕБРР впервые разместил облигации в манатах на внутреннем рынке Азербайджана

Сегодня, 16:45

Азербайджанские стрелки завоевали серебряные медали - ФОТО

Сегодня, 16:40

«Чат-бот» предоставит материалы согласно потребностям учеников и учителей

Сегодня, 16:35

Агиль Набиев: «Наша цель - выйти в финал и стать там чемпионами»

Сегодня, 16:30

Центробанк Азербайджана прекратил публикацию курса иранского риала к манату

Сегодня, 16:24
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30