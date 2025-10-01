В Иране ужесточили наказание за шпионаж

Законопроект по "ужесточению наказания за шпионаж" после внесения в него поправок признан соответствующим положениям шариата и конституции.

Об этом сообщил официальный представитель Совета стражей конституции Ирана Хади Тахан Назиф.

"Законопроект по "ужесточению наказания за шпионаж и сотрудничество с израильским режимом и странами, настроенными враждебно по отношению к безопасности и национальным интересам Ирана, который на предыдущих этапах включал в себя неясные и сложные моменты, после внесения парламентом поправок и повторного рассмотрения в Совете стражей конституции был признан не противоречащим положениям шариата и принципам конституции", - написал Тахан Назиф на своей странице в соцсети Х, передают иранские СМИ.

При этом представитель надзорного органа не уточняет, что именно было исправлено в законе и какие изменения появились в нем по сравнению с версией, опубликованной в иранских СМИ в конце июня.

После одобрения законопроекта Советом стражей конституции он будет представлен на подписание президенту исламской республики.

В конце июня агентство IRNA сообщало, что парламент Ирана одобрил упомянутый законопроект, состоящий из 9 статей. В соответствии с этим законопроектом, любая деятельность, осознанно осуществляемая с целью шпионажа в пользу Израиля и стран, подходящих под определение "вражеский", считается преступлением, наказание за которое предусмотрено статьей 286 Кодекса исламских наказаний.