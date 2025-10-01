Трамп приравнял нападение на Катар к атаке на США

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, согласно которому «любое вооруженное нападение на территорию, суверенитет или критическую инфраструктуру Катара будет рассматриваться как угроза миру и безопасности Соединенных Штатов».

В документе подчеркивается: «в случае такого нападения США предпримут все законные и уместные меры, включая дипломатические, экономические и в случае необходимости военные, чтобы защитить интересы США и Катара, и восстановить мир».

Источник: The Jerusalem Post