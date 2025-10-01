Состоялся обмен мнениями по вопросам укрепления связей между Азербайджаном и Австралией

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках 11-го Саммита спикеров парламентов «Большой двадцатки» в городе Кейптаун встретилась с председателем Сената Австралии Сью Лайнс.

Как сообщили в Милли Меджлисе, на встрече отмечалось значение таких платформ, как 11-й Саммит спикеров парламентов G20, с точки зрения возможности проведения встреч и обсуждения вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Стороны провели обмен мнениями по укреплению связей между нашими странами и парламентами. Подчеркивалось, что Азербайджан и Австралия являются дружественными странами несмотря на географическую отдаленность. Существующие между нашими странами политические связи обуславливают укрепление контактов также и между парламентами. Было также отмечено, что взаимодействие наших парламентов оказывает важное и положительное влияние на дальнейшее развитие связей между нашими государствами.

На встрече также состоялся обмен мнениями п