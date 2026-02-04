Заслуженный деятель искусств, лауреат Государственной премии Мехрибан Алекперзаде назначена на новую должность.

Как сообщает Oxu.Az, М.Алекперзаде назначена художественным руководителем ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание».

Мехрибан Алекперзаде подтвердила данную информацию.

«Информация верна. С сегодняшнего дня я приступила к работе. Исполняю обязанности художественного руководителя на AzTV. На новом этапе нас ждёт много работы», — заявила М. Алекперзаде.

Напомним, что в соответствии с изменениями, реализованными Министерством культуры, в государственных театрах Азербайджана были упразднены должности главного режиссёра, главного художника и художественного руководителя, а ряд технических должностей был переименован. После этого художественный руководитель Государственного академического национального драматического театра Мехрибан Алекперзаде также лишилась своей должности.