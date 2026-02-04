Пашинян: Армения и Азербайджан оставили позади период конфликта

Подобный процесс между Арменией и Азербайджаном было невозможно представить. Несмотря на это, мы достигли невероятного успеха. По этой причине в 2025 году мир был установлен. И то, что происходит сейчас, до сих пор кажется невероятным.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Премьер-министр Армении Никол Пашинян на церемонии вручения «Премии Заида за человеческое братство».

«Мир и вручение этой премии - это не только его празднование, но и подтверждение того, что Армения и Азербайджан оставили период конфликта позади», - подчеркнул он.