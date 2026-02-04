Президент: Сейчас мы расширяем торговые отношения с Арменией

Эти шесть месяцев были очень важными для развития наших отношений. Мы не только сняли ограничения на грузоперевозки через Азербайджан в Армению, но и начали экспорт нефтепродуктов в Армению.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на церемонии вручения «Премии Заида за человеческое братство».

«Другими словами, наше сотрудничество началось в течение этих шести месяцев. Сейчас мы расширяем наши торговые отношения. Сегодня утром я встретился с моим армянским коллегой, и мы обсудили наши дальнейшие действия», - отметил глава государства.