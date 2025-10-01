Азербайджан, Турция и Грузия подписали меморандум в связи с железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс

В рамках Недели транспорта, проходящей в Алматы, председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Ровшан Рустамов, генеральный директор АО «Грузинские железные дороги» Лаша Абашидзе и генеральный директор и председатель правления компании TCDD Taşımacılık Государственных железных дорог Турции Уфук Ялчын подписали Меморандум о взаимопонимании «Об организации грузоперевозок по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс».

Как сообщили в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД), данным документом стороны договорились об увеличении конкурентоспособности маршрута Баку-Тбилиси-Карс (БТК) по сравнению с другими транспортными коридорами, привлечении дополнительных грузопотоков на этот маршрут за счет оптимизированных сроков доставки, применении конкурентных тарифов, обеспечивающих устойчивые условия для грузоперевозок и формирование прозрачных цен.

Целью является создание вдоль линии БТК стабильного и прогнозируемого режима эксплуатации, улучшение условий для грузовладельцев и увеличение объема перевозок. Подчеркивалось, что соблюдение сроков доставки является ключевым элементом привлекательности маршрута БТК для грузоотправителей.

Согласно соглашению, срок доставки (за исключением таможенных и пограничных процедур) по участку Алят-Бёюк Кясик и Гардабани-Ахалкалаки установлен не более 24 часов, по участку Ялама-Бёюк Кясик - не более 48 часов. В Турции срок доставки определен как не более 60 часов по участку Карс-Мерсин и не более 70 часов по участку Карс-Стамбул. Таким образом, доставка грузов из Алята в Мерсин станет возможной за 4,5 дня.

«В случае отклонения от стандартных сроков доставки стороны будут информировать друг друга и принимать меры для восстановления графика. Также тарифы на перевозки по маршруту БТК определены на основе взаимных соглашений. Согласно документу, приоритетным считается внедрение совместной цифровой платформы или интерфейса для отслеживания грузов и управления документами», - сообщили в АЖД.