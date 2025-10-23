В Азербайджане вводят акциз на мобильные устройства

К мобильным устройствам, ввозимым в Азербайджан, помимо таможенной пошлины, будет применяться также акцизный налог.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в проекте закона «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год».

Таким образом, на каждое мобильное устройство, ввозимое физическими лицами на территорию страны в течение календарного года в количестве более 1 единицы, будет применяться акцизный налог в размере 100 манатов, независимо от его рыночной цены.

На каждое мобильное устройство, импортируемое юридическими лицами в страну для продажи, будет применяться акцизный налог в размере 20 манатов.