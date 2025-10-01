В Кыргызстане предложили ввести смертную казнь за особо тяжкие преступления против жизни и половой неприкосновенности.

Соответствующее предложение опубликовано на государственном портале «Коом талкуу», передает akipress.

Инициатором является гражданин КР Рустам Нусупов.

Предлагается внести изменения в Уголовный кодекс Кыргызстана, предусматривающие смертную казнь как исключительную меру наказания за особо тяжкие преступления против жизни и половой неприкосновенности несовершеннолетних.

В частности:

- Установить смертную казнь за убийство, совершённое с особой жестокостью; убийство несовершеннолетнего; а также убийство, сопряжённое с изнасилованием или другими насильственными действиями сексуального характера.

- Применение смертной казни возможно только после вступления приговора в законную силу и прохождения всех судебных инстанций.

- Ограничить применение смертной казни: не применять ее в отношении женщин и несовершеннолетних.

«Обоснованием послужили участившиеся случаи тяжких убийств и насилия над несовершеннолетними, которые свидетельствуют о недостаточности существующих мер наказания. Введение смертной казни в исключительных случаях должно способствовать защите общества, усилению профилактики подобных преступлений и укреплению принципа неотвратимости наказания», - говорится в предложении.