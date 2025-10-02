Погода на пятницу: В Баку ожидается до 24 °C

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 3 октября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-17 °C, днем 19-24 °C. Атмосферное давление понизится с 768 мм рт. ст. до 765 мм рт. ст. Относительная влажность ночью 70-75 %, днем 50-55 %.

В регионах Азербайджана погода ожидается преимущественно без осадков. Однако ночью и утром местами возможны моросящие осадки и местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-16 °C, днем 19-24 °C, в горах ночью 4-8 °C, днем 10-15 °C.