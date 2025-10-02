Павел Дуров объявил о запуске лаборатории ИИ в Казахстане

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил, что откроет в Казахстане лабораторию искусственного интеллекта.

Об этом он рассказал во время своего выступления на форуме Digital Bridge 2025, который проходит в Астане, передает Tengrinews.kz.

«Я с гордостью объявляю, что сегодня мы открываем здесь, в этом здании (форум проходит в выставочном центре Expo — прим. „Медузы“), специализированную лабораторию искусственного интеллекта — Alem AI», — заявил Дуров.

По его словам, первым проектом станет «коллаборация между Telegram и суперкомпьютерным кластером Казахстана».

«О чем этот проект? Последние несколько месяцев мы, Telegram, работали над новой технологией — это пересечение блокчейн и ИИ. Эта технология позволит более одному миллиарду человек использовать функции ИИ, которые будут генерироваться децентрализированной компьютерной системой в частном порядке», — приводит слова Дурова Nur.kz.

Позже казахстанские СМИ сообщили, что Дуров встретился с президентом страны Касым-Жомарт Токаевым. Они обсудили «вопросы сотрудничества в сферах образования, искусственного интеллекта и кибербезопасности».

Это не первый визит Дурова в Казахстан, он приезжал в страну в июле 2024 года.

