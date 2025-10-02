Израильская армия задержала 25 турецких активистов флота Global Sumud
Турецкая делегация международного флота Global Sumud, направлявшаяся в Газу с целью прорвать израильскую блокаду и доставить гуманитарную помощь, заявила, что израильские военно-морские силы незаконно захватили 25 турецких активистов с судов флота.
Делегация флота в Турции выступила с письменным заявлением в связи с нападением Израиля на Global Sumud.
«В рамках инициативы «Global Sumud» по доставке гуманитарной помощи в Газу задержано в общей сложности 15 судов. Число задержанных турецких активистов возросло до 25», - говорится в сообщении.
Названы имена 20 турецких активистов, задержанных израильской армией, а также названия судов, на которых они находились.
Израильская армия задержала 20 турецких активистов с судов «Сириус», «Альма», «Спектр», «Хуга», «Дейр Яссин» и «Гранд Блю», спешивших на помощь Газе.
В заявлении подчеркивается, что действия Израиля «являются грубым нарушением международного права и морской безопасности», флот Sumud «вышел в море исключительно с целью оказания гуманитарной помощи».
Активисты призвали немедленно освободить задержанных с судов, входящих в состав флота.
«Несмотря на все вмешательства, флот продолжает продвигаться к Газе. Цель флотилии — доставить гуманитарную помощь и действовать в соответствии с международным правом».
МИД Турции назвал происшествие «грубейшим нарушением международного права». Там выразили надежду на то, что инцидент не подорвет усилия по достижению прекращения огня в Газе. Также отмечено, что с самого начала плавания Global Sumud Турция поддерживает координацию с другими странами, граждане которых участвуют флотилии.
Согласно заявлению, турецкой стороной предприняты все необходимые меры для скорейшего освобождения граждан Турции и других пассажиров, задержанных израильскими силами.
В МИД также заявили о намерении «предпринять меры правового характера для привлечения виновных в нападении к ответственности».
В турецком дипведомстве призвали ООН и все соответствующие международные организации к «экстренным мерам для снятия противоправной блокады сектора Газа, обеспечения доступа в эксклав гуманитарной помощи и обеспечения свободы судоходства в регионе».
Источник: Anadolu