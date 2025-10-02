СК Армении расследует дело о «тысячах вагнеровцев» в Армении

Следственный комитет продолжает предварительное расследование по делу о 12 тысячах бойцов ЧВК "Вагнер" в Армении.

Об этом сообщили Sputnik Армения в СК.

В сентябре 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте, что сообщения о прибытии в Армению членов ЧВК "Вагнер" были опубликованы в Telegram-каналах, и Служба национальной безопасности (СНБ) в рамках своих полномочий проверяет эти сведения.

В декабре 2023 года в ответ на запрос Sputnik Армения в СНБ заявили, что продолжают проверку.

а очередной запрос в СНБ сообщили, что уголовное производство передано Следственному комитету Армении.

Информацию о присутствии в Армении бойцов ЧВК "Вагнер" перед выборами в Совет старейшин Еревана запустил один из провластных пабликов. Сначала речь шла о трех тысячах человек, потом появились утверждения о 12 тысячах. По версии канала, они должны были "осуществить переворот и отстранить от власти премьера Никола Пашиняна", сообщает Sputnik Армения.