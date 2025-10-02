SOCAR и SLB договорились об ускорении повторного освоения двух месторождений на Каспии - ФОТО

Между SOCAR и компанией SLB подписан документ о сотрудничестве по повторному освоению месторождений «Бахар» и «Гум-Дениз».

Об этом говорится в сообщении SOCAR.

Отмечается, что документ предполагает партнерство с целью ускоренного повторного освоения месторождений «Бахар» и «Гум-Дениз» в Каспийском море.

Данное сотрудничество предусматривает определение перспективных зон добычи, разработку комплексного моделирования пластов, а также проектирование программ по бурению скважин и размещению буровых установок для поддержки Схемы ранней добычи (Early Production Scheme – EPS) на этих месторождениях.

«Проект сыграет важную роль в долгосрочной стратегии SOCAR по увеличению нефтедобычи и продлению срока эксплуатации зрелых морских активов. Эта инициатива направлена на обеспечение операционной эффективности и устойчивости, а также на разработку практических сценариев развития, способствующих ускорению добычи», - говорится в сообщении.

Выступая на церемонии подписания, вице-президент SOCAR по сегменту разработки и добычных операций Бабек Гусейнов отметил, что проект является важным шагом к оптимизации добычи на зрелых месторождениях с использованием передовых методов, и выразил уверенность в том, что будет заложена техническая основа для следующих этапов реконструкции месторождений «Бахар» и «Гум-Дениз».