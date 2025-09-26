В Турции трагически погибла известная певица

В Турции скончалась известная певица Гюллю.

О смерти артистки сообщил её сын в социальных сетях, подчеркнув, что трагедия стала следствием несчастного случая, а слухи о самоубийстве не соответствуют действительности.

По словам родственников, инцидент произошёл минувшей ночью около 03:00 в городе Чинарджик, где певица долгое время проживала. Гюллю, находясь на балконе своей квартиры на шестом этаже вместе с дочерью и подругой, внезапно почувствовала себя плохо и упала вниз. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть на месте.

Сын артистки написал: «Мы потеряли мою маму, ценную артистку Гюллю, в результате трагического несчастного случая, произошедшего этой ночью. Сообщения о самоубийстве, опубликованные в социальных сетях, являются ложными».

Гюллю была одной из ярких фигур на турецкой эстраде 1990-х годов, известной своими эмоциональными песнями и сильным голосом.

Источник: Haberler

Джамиля Суджадинова