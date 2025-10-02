Башара Асада пытались отравить в Москве - Сирийская обсерватория по правам человека

Бывший президент Сирии Башар Асад был госпитализирован в Москве после того, как пережил попытку отравления, передает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR).

По данным организации, на сегодняшний день политик уже выписан из медучреждения после оказания интенсивной помощи. Врачи оценили его состояние как стабильное.

Навещать Асада в больнице мог ограниченный круг лиц. Среди таковых был брат экс-президента Махер Асад и бывший генсекретарь по делам президента Мансур Аззам.

«Покушение на убийство путем отравления было не просто личным нападением, а имело более широкий политический подтекст. Предполагается, что организаторы операции хотели обвинить российское правительство в причастности к убийству Асада», — говорится в публикации SOHR на платформе X.

Ранее новый сирийский лидер Ахмед аш-Шараа заявлял, что Москва отклонила просьбу официального Дамаска о выдаче бывшего президента Башара Асада, который покинул страну после смены власти. Политик подчеркнул что, несмотря на смену власти, Сирии необходимо учитывать интересы РФ, поскольку в будущем страна «может вновь нуждаться в российской помощи».