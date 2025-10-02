3-5 октября в «İrşad» стартует «Зелёная пятница» - ФОТО - ВИДЕО

С 3 по 5 октября в «İrşad» покупателей ждут скидки до 70% и возможность беспроцентной рассрочки в рамках акции «Зелёная пятница».

В рамках акции «Зелёная пятница» в сети магазинов «İrşad» и на онлайн-платформах покупателям будут предложены электроника, бытовая техника, мебель, смартфоны и аксессуары с большими скидками до 70% для дома и личного пользования.

В эти дни у покупателей также будет возможность воспользоваться уникальными условиями. Стоимость товаров со скидкой можно будет разделить на 6 месяцев — без процентов и комиссий. Кроме того, предоставляется возможность оформить безпроцентную рассрочку на 6 месяцев с использованием такситных карт.

Предлагаемые в качестве образца товары в рамках акции:

Сковородка Shosman – с 70% скидкой: 17.99 AZN вместо 59.99 AZN

Электрический чайник Аrdesto – с 70% скидкой: 14.99 AZN вместо 49.99 AZN

HONOR 400 Pro 256 GB – со скидкой в 300 AZN: 1099.99 AZN вместо 1399.99 AZN

Xiaomi Redmi Note 14 256 GB – со скидкой в 150 AZN: 399.99 AZN вместо 549.99 AZN

Комби Тaube – со скидкой в 100 AZN: 519.99 AZN вместо 619.99 AZN

Воспользоваться акцией можно будет как в магазинах «İrşad», так и онлайн — через сайт www.irshad.az и мобильное приложение.

Контактный номер: *0171

На правах рекламы